Помпео призвал страны присоединиться к преследованию «киберпреступников» из РФ

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал все страны присоединиться к привлечению к ответственности шести граждан России, которые, по мнению Вашингтона, якобы причастны к киберпреступлениям. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 19 октября, заявлении главы Госдепа.

По словам Помпео, подобная киберактивность «говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности». Госсекретарь приписал такую деятельность России и призвал прекратить «безответственное поведение», сообщает CNN.

«Мы также призываем все страны, которые заинтересованы в большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к США с тем, чтобы обвиненные сегодня лица предстали перед правосудием», — заявил Помпео.

Ранее 19 октября минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Россиян обвинили в атаках на американские компании, украинские энергосистемы и попытках сорвать президентские выборы во Франции. Этих людей назвали «сотрудниками ГРУ», они якобы организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак. Кроме того, Вашингтону предлагалось наладить диалог по кибербезопасности.