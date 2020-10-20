Пользователи пожаловались на новое обновление Windows 10

Октябрьские обновления для операционной системы Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до «синего экрана смерти», сообщает портал TechRadar.

По его информации, пользователи, пытавшиеся установить обновления KB4579311 и KB4577671, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить апдейт не сработали.

При этом ряд пользователей встретились с различными неполадками — от проблем со звуком до полного краха системы («синий экран смерти»).

В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться, в чем причина сбоя.

В июле сообщалось, что после обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами при подключении к интернету — доступ к сети отсутствовал. Сложности были связаны не с самим подключением к сети, а именно со статусом подключения.