Обновление Windows 10 оставило пользователей без доступа к Сети

После обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами при подключении к интернету — доступ к Сети отсутствовал. Об этом сообщило издание BetaNews.

Суть проблемы сводилась к тому, что специальная служба на компьютере информирует пользователя о том, что у него нет подключения к интернету. По словам пользователей, неполадки начались после масштабного обновления Windows 10, которое проходило в мае.

Как отмечают специалисты, проблема связана не с самим подключением к Сети, а именно со статусом подключения. То есть в большинстве случаев доступ к интернету был, но служба компьютера сообщала о его отсутствии. В целом проблема затронула ограниченное число пользователей, пишет РЕН ТВ.

Разработчики сообщили, что уже разбираются с проблемой, но точные причины возникшей неполадки пока не установлены, пишет НСН.

1 июня сообщалось, что из Windows 10 исчезла часть функций после майского обновления. Так, разработчики убрали опцию Windows To Go, которая позволяла загружать операционную систему с USB-флешки. Также пользователи теперь могут удалить приложения WordPad, Notepad и Paint при желании. Приложения Messaging и Mobile plans разработчики также посчитали устаревшими.