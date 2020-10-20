В России нашли возможность улучшить титановые импланты для костей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали сплав, наиболее близкий по физическим характеристикам к костной ткани, разработка которого позволит создавать высококлассные импланты для эффективного восстановления костей. Результаты опубликованы в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering.

На сегодняшний день титан является одним из наиболее популярных материалов для костных имплантов, но у него есть серьезный недостаток, а именно упругость, твердость и ряд других физико-механических параметров, которые значительно превышают параметры костной ткани.

В результате это приводит к тому, что механическая нагрузка на защищенный имплантатом участок кости оказывается слишком маленькой, в результате чего он постепенно деградирует. Чтобы получить материал, лишенный данного недостатка, ученые исследовали серию сплавов титана с ниобией и механизмы наноструктурирования их поверхности.

Инженер-исследователь научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем рассказал, что самая высокая активность клеток при изучении сплава наблюдалась на поверхности соединения титана и 25% ниобия.

Приживаемость имплантатов, разъяснили ученые, повышается путем создания на их поверхности нанотрубок оксида титана, которые улучшают разрастание тканей и сцепление их клеток с поверхностью металла.

Варьируя содержание ниобия в сплаве и параметры электрохимического анодирования (Процесс создания оксидной пленки на поверхности металлов. — Ред.), можно контролировать геометрические параметры нанотрубок и их физико-механические свойства. Это, по словам ученых, позволит создавать имплантаты с заданными характеристиками, которые будут оптимально отвечать характеру травмы, а также клиническим задачам.

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