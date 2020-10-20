Прямой эфир

В России нашли возможность улучшить титановые импланты для костей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали сплав, наиболее близкий по физическим характеристикам к костной ткани, разработка которого позволит создавать высококлассные импланты для эффективного восстановления костей. Результаты опубликованы в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering.

На сегодняшний день титан является одним из наиболее популярных материалов для костных имплантов, но у него есть серьезный недостаток, а именно упругость, твердость и ряд других физико-механических параметров, которые значительно превышают параметры костной ткани.

Поймать «ласкового убийцу»: Нобеля вручили за открытие вируса гепатита С
Эксперты не исключают, что на выбор комитета премии повлияла пандемия SARS-CoV-2

В результате это приводит к тому, что механическая нагрузка на защищенный имплантатом участок кости оказывается слишком маленькой, в результате чего он постепенно деградирует. Чтобы получить материал, лишенный данного недостатка, ученые исследовали серию сплавов титана с ниобией и механизмы наноструктурирования их поверхности.

Инженер-исследователь научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем рассказал, что самая высокая активность клеток при изучении сплава наблюдалась на поверхности соединения титана и 25% ниобия.

Приживаемость имплантатов, разъяснили ученые, повышается путем создания на их поверхности нанотрубок оксида титана, которые улучшают разрастание тканей и сцепление их клеток с поверхностью металла.

Варьируя содержание ниобия в сплаве и параметры электрохимического анодирования (Процесс создания оксидной пленки на поверхности металлов. — Ред.), можно контролировать геометрические параметры нанотрубок и их физико-механические свойства. Это, по словам ученых, позволит создавать имплантаты с заданными характеристиками, которые будут оптимально отвечать характеру травмы, а также клиническим задачам.

В мае сообщалось, что в технопарке «Жигулевская долина» появился новый резидент, ООО «АРМАКС», который работает в области протезирования верхних конечностей. Компания разрабатывает и производит протезы пальцев руки.

По словам гендиректора «АРМАКС» Артема Шмидта, сначала у него была теория разработки протеза пальца. Из-за ярко выраженной нехватки протезов пальцев на территории страны в компании решили восполнить эту нишу. Цель — помочь людям, которые не могут пройти социализацию при получении тяжелой травмы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020