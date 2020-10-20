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Врач рассказал о способах натренировать иммунитет

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Любой человек может укрепить свою иммунную систему, чтобы успешно справляться с сезонными вирусными заболеваниями. Для этого, в частности, нужно, регулярно заниматься физкультурой, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

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Вместе с тем, специалист отметил, что избыточные физические нагрузки, наоборот, подавляют иммунитет.

«На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет... Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», — заявил врач-иммунолог.

Помимо этого, по словам эксперта, стоит изменить и пищевые привычки.

«Поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — объяснил Викулов.

Он добавил, что также нужно отказаться от вредных привычек. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет. Тем, кто хочет укрепить свою защиту от вирусов, врачи рекомендуют забыть об этих пристрастиях.

В конце сентября отоларинголог Владимир Зайцев дал пять советов, как защитить организм в сезон эпидемий вирусных заболеваний.

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