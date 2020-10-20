Экс-президент Гондураса принял участие в испытаниях вакцины «Спутник V»

Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя, стоявший во главе государства с 2006 по 2009 годы, приехал в Венесуэлу для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 20 октября, он сообщил в своем Twitter.

«Народ Венесуэлы и (президент) Николас Мадуро позволили мне принять участие в третьей фазе испытаний российской вакцины «Спутник V» в научном центре в Каракасе», — написал он.

Селайя отметил, что после введения лекарства почувствовал небольшую сонливость, однако добавил, что он находится в «отличном состоянии».

15 октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 200 доз. Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о начале испытаний в республике «Спутника V», сообщало министерство коммуникации и информации этой страны. По его словам, в клинических испытаниях задействованы «около 2 тыс. человек».

О прибытии в Венесуэлу первой партии «Спутник V» стало известно 2 октября. На следующий день Мадуро поблагодарил российский народ и президента страны Владимира Путина за поставку.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

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