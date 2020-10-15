Захарова раскрыла подробности первой поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 200 доз. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в четверг, 15 октября.

«В начале этого месяца первая партия вакцин «Спутник V» в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний», — сказала Захарова на брифинге, который ведомство транслировало на своей странице в Facebook.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о начале испытаний в республике «Спутника V», сообщало министерство коммуникации и информации этой страны. По его словам, в клинических испытаниях задействованы «около 2 тыс. человек».

Политик также анонсировал прибытие в страну вакцины из Китая. Он добавил, что когда закончатся первая и третья фазы испытаний российской и китайской вакцин, будет получено разрешение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения о начале массовой вакцинации в республике.

О прибытии в Венесуэлу первой партии «Спутник V» стало известно 2 октября. На следующий день Мадуро поблагодарил российский народ и президента страны Владимира Путина за поставку.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

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