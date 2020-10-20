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На Филиппинах проверяют пользу кокосового масла для людей с COVID-19

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Ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения Департамента науки и техники обнаружили положительный эффект кокосового масла при лечении пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник, 19 октября сообщило издание International Business Times.

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Кокосовое масло первого отжима, по утверждению исследователей, способно не только уничтожать вирус, но и участвовать в активации иммунной системы для борьбы с вызываемым инфекцией заболеванием. Молекулы вещества при низком уровне содержания коронавируса в крови могут снижать это значение на 60-90%. Кроме того, кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

Участие в эксперименте приняли 56 человек, однако ученые отмечают, что ни у кого из пациентов заболевание не протекало в тяжелой форме. Действие кокосового масла на людей с тяжелой формой COVID-19 изучается сейчас в одном из госпиталей Филиппин.

Ранее стало известно, что ученые из департамента физики Индийского технологического института с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

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