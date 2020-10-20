Прямой эфир

В России предложили отменить плату за ЖКУ для бедных граждан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил такое предложение, с которым ознакомились «Известия», премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Жилищный запрос: составлен рейтинг самых популярных жалоб в сфере ЖКХ
Больше всего россиян волнует состояние многоквартирных домов

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький рассказал, что на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21%, и в семи — 15% и ниже.

Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник.

На компенсации может понадобиться около 140 млрд рублей в год. Кроме того, ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека. Это позволит помочь большему числу граждан. Правда, меры очень затратны и могут оказаться неподъемными для бюджета, говорят эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не по МРОТ: в России хотят отменить плату за ЖКУ для бедных

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020