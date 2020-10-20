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Российские военные связисты отмечают профессиональный праздник

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Связисты российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) во вторник, 20 октября, отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день в 1919 году были образование специальные войска связи.

В частности, подмосковные связисты встретили этот день на боевом посту во Власихе, где располагается Центральный командный пункт РВСН.

Речь идет о настоящем подземном городе, откуда управляют РВСН. Военные связисты обеспечивают на стратегическом пункте качественную связь и оценивают, есть ли помехи в ее работе.

В этом году РВСН полностью перешли на цифровые технологии передачи информации, на вооружение войск поступили новые цифровые системы передачи информации для ракетных дивизий.

РВСН в России сейчас оснащают новейшим цифровым оборудованием, в частности, цифровыми радиорелейными станциями.

В начале октября западные аналитики признали, что Вооруженные силы России сейчас боеспособнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны. Об этом говорится в докладе лондонского международного института стратегических исследований Russia's Military Modernization: An Assessment.

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