Западные эксперты признали мощь российской армии

Вооруженные силы России сейчас боеспособнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского международного института стратегических исследований Russia's Military Modernization: An Assessment.

В нем аналитики отметили, что за последнее десятилетие благодаря реформам и инвестициям армия России достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным.

При этом в докладе говорится о «готовности» Москвы использовать или угрожать использованием ВС.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент», — отмечается в документе.

Ранее Россия неоднократно отмечала, что не намерена ни на кого нападать, а усиление армии необходимо для обороны страны, так как НАТО в последние годы значительно увеличило активность у российских границ.

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» назвал гиперзвуковое оружие не только символом военной мощи России, но и козырем против США. Издание напомнило, что вскоре на стратегические бомбардировщики Ту-160М будут установлены гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».