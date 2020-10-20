Мать покусанной рысью девочки рассказала о произошедшем

Мать школьницы из Московской области, на которую напала степная рысь, в беседе с телеканалом «360» в понедельник, 19 октября, рассказала о произошедшем.

ЧП произошло в деревне Лобаново Истринского района. 14-летняя девочка выгуливала свою собаку — йоркширского терьера, когда на питомца неожиданно напала степная рысь. Девочка «отбила собаку, прямо выхватила» из лап каракала. Однако при этом и она, и питомец получили травмы.

«Она не поняла, кто напал на них. Она мне позвонила на работу и сказала: «Мама, нас покусала какая-то тварь», — рассказала мать пострадавшего подростка.

Позднее выяснилось, что владелец хищника — один из жителей поселка. Родители девочки уже написали заявление в полицию. По словам женщины, хозяина рыси опросили в отделении и ему выписали административный штраф, но они намерены добиваться, чтобы животное передали в питомник, потому что «негоже хищников держать на территории жилых поселков». Она уточнила, что у мужчины у самого трое детей, а в поселок он приезжает на выходные.

Пострадавшей девочке поставили прививку от бешенства. Владелец рыси заявил, что она жива, значит, бешенства у нее нет. В переписке с родителями девочки в соцсетях мужчина выразил готовность компенсировать затраты на лечение ребенка и собаки. Дочь, по словам матери, уже отошла от нападения, но пока гуляет с собакой, не покидая территорию участка. Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту случившегося. Расследование находится на особом контроле руководства надзорного ведомства, пишет телеканал «Звезда».

Как рассказал телеканалу местный житель Иван Дончик, животное убегает уже не в первый раз. В первый раз она просто побегала, ее успели поймать и куда-то отвести. А во второй раз, в конце августа, девочка гуляла с собакой, когда рысь напала на питомца. В этот раз ее тоже поймали и увели.