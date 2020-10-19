В Московской области рысь напала на ребенка

Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту нападения рыси на 14-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура Московской области поручила Истринской городской прокуратуре провести проверку в связи с информацией СМИ о нападении рыси на ребенка», — рассказал собеседник агентства.

Об инциденте ранее в этот же день сообщил портал kp.ru. По его данным, нападение произошло несколько дней назад в одном из элитных коттеджных поселков на западе Московской области.

Девочка, проживающая в одном из коттеджей, вышла на прогулку со своим йоркширским терьером. Из кустов на собаку набросилась дикая кошка, девочка бросилась на помощь питомцу. Рысь в ответ напала на девочку. На крики ребенка подоспел мужчина из ближайшего коттеджа, который и отогнал хищника. Девочка получила травму руки.

Известно, что дикая кошка проживала у другого соседа пострадавшей по элитному поселку в вольере и вырвалась на волю. Родители девочки обратились в правоохранительные органы. Они намерены подать в суд на владельца хищника и добиться передачи животного в питомник.

24 августа сообщалось, что на Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников, в результате один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.