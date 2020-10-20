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Центробанк попросили продлить «коронавирусные» послабления

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Национальная финансовая ассоциации (НФА) предложила Центробанку продлить меры поддержки для граждан и послабления для финансовых организаций как минимум до середины следующего года в связи с новой вспышкой коронавируса.

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«Финансовым организациям потребуется время, чтобы восстановиться и войти в прежний режим работы. При необходимости регулятор сможет снять послабления раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация», — пояснил «Известиям» выбор сроков для послаблений президент НФА Василий Заблоцкий.

Одна часть инициатив касается непосредственной помощи, другая — условий для дистанционного обслуживания и удаленной работы. В частности, НФА просит регулятор оставить пенсионерам возможность не переходить на карту «Мир» до лета 2021 года, если они еще не сделали этого.

Кроме того, финансисты предлагают разрешить до середины следующего года гражданам и МСП открывать банковские счета дистанционно, а также использовать просроченные документы и карты.

Также предлагается продлить до 1 июля 2021-го возможности кредитным организациям производить реструктуризацию задолженности граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, а также субъектов МСП, в рамках собственных программ. Что потребует передвинуть на тот же период и послабления для банков в плане формирования резервов под эти кредиты.

В свою очередь, эксперты считают, что расширение горизонта мер поддержки экономически обосновано, но важно не увлекаться послаблениями, которые могут использовать мошенники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки на зиму: ЦБ попросили продлить «коронавирусные» послабления

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