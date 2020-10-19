В Ирландии ввели режим наивысшей эпидемиологической опасности

Ирландское правительство приняло решение поднять до максимального значения уровень эпидемиологической опасности на территории страны, а также ужесточить карантинные ограничения. Об этом по итогам состоявшегося в понедельник, 19 октября, заседания правительства сообщил телеканал RTI.

Кабмин принял решение на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также в связи с количеством пациентов в палатах интенсивной терапии. Новый, пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать с 0:00 среды, 21 октября, и продлится шесть недель. Затем ситуация будет оценена, и правительство примет решение о дальнейших действиях.

Среди прочего, барам и ресторанам разрешат работу только на вынос. Небольшие магазины и парикмахерские будут закрыты. При этом школы пока остаются открытыми, разрешены и строительные работы, но работники должны проживать в радиусе 5 км от стройки.

Граждане смогут встретиться на открытом воздухе с друзьями, например, во время занятий спортом на открытом воздухе, но не далее, чем в 5 км от своего дома. Разрешено проводить свадьбы, однако ограничено число приглашенных гостей — не более 25 человек.

По данным сайта Worldometer на 19 октября, в Ирландии за весь период эпидемии зарегистрировали 50 993 случаев коронавируса и 1852 летальных исхода.

Ранее 19 октября сообщалось, что въезд и выезд из автономного сообщества Наварра на севере Испании ограничен. На такие меры пошли власти региона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.