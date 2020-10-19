Испанскую Наварру закроют из-за пандемии коронавируса

Въезд и выезд из автономного сообщества Наварра на севере Испании ограничен. На такие меры пошли власти региона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщается на сайте правительства автономии.

Ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября. Помимо этого, временно будут закрыты все кафе и рестораны. В Наварре, с населением около 650 тыс. человек, за всё время пандемии коронавируса нового типа выявлено около 25,8 тыс. заболевших.

9 октября, правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения COVID-19. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.

По данным сайта Worldometer на 19 октября, в Испании за весь период эпидемии зарегистрировали 1 015 795 случаев коронавируса и 33 992 летальных исхода.