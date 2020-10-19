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Один из руководителей Палестины умер из-за COVID-19

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Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), член ЦК движения ФАТХ Саиб Арикат умер из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает спутниковый телеканал «Аль-Акса» 19 октября.

Канал в своем сообщении в Twitter ссылается на администрацию медицинского центра Хадасса в Иерусалиме, куда накануне из-за резкого ухудшения состояния здоровья доставили Ариката.

В понедельник стало известно, что после стабильной ночи состояние здоровья Ариката резко ухудшилось. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Несколько часов назад его дочь сообщила, что состояние Саиба Ариката остается стабильно тяжелым.

Основной переговорщик с Израилем 65-летний Саиб Арикат сообщил о своем заражении в Twitter 9 октября. Он лечился дома в Иерихоне и был на самоизоляции до резкого ухудшения состояния здоровья.

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