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Эксперт назвал сроки мутации коронавируса до более слабых форм

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Течение COVID-19 будет проходить более мягко, благодаря естественным процессам мутации вируса до более слабых форм в течение 5–10 лет. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков в эфире телеканала РБК в понедельник, 19 октября.

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Специалист отметил, в отличие от гриппа, который мутирует несколько раз в год, циклы мутации коронавируса очень длительные. По словам Тимакова, коронавирус в ходе мутаций «будет пытаться себя ослабить».

«Он будет больше размножаться, больше цепляться, но при этом не будет вызывать серьезных исходов», — цитирует инфекциониста ТАСС.

Врач подчеркнул, что «только через 10 лет он (коронавирус. — Ред.) «привыкнет» к человечеству, а мы — к нему».

Ранее, 5 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. По информации ведомства, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки организма.

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