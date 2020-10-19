«Уральские авиалинии» запустили лоукостер между Москвой и Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила лоукост-проект, в рамках которого выполняет рейсы из Сочи в аэропорт Жуковский (Москва), сообщается на сайте сочинского аэропорта в понедельник, 19 августа.

«18 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс по маршруту Сочи–Жуковский в рамках лоукост-проекта. В рамках первого рейса из Москвы в Сочи было доставлено 125 пассажиров. Из курортной столицы в подмосковный Жуковский отправились 214 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в цену билета входят стоимость перелета и ручная кладь.

Перелеты по направлению Сочи–Жуковский будут осуществляться ежедневно на воздушном судне Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров. Время вылета и прилета в пункт назначения зависит от дня недели выполнения рейса. Время в пути составит около 2,5 часа, отмечается в сообщении.

«Уральские авиалинии» выполняют полеты из Сочи в Жуковский с начала июля. Зимой авиакомпания предлагает специальные условия на приобретение билетов для желающих путешествовать налегке.

Ранее, 16 октября, «Известия» писали о том, что, несмотря на пандемию, россияне стали активно бронировать туры и покупать билеты на новогодние праздники.

На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, далее следуют Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, по внешнему туризму лидером является Турция.