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В РФПИ рассказали об итогах тестирования «Спутник V» на добровольцах

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала высокую эффективность по итогам тестирования на 16 тыс. человек, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 19 октября.

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«Мы показали 100% эффективность вакцины в рамках фазы II (клинических испытаний. — Ред.), и сейчас уже 16 тыс. человек, которые провакцинированы в рамках фазы III, показывают высокую эффективность данной вакцины», — передает его слова ТАСС.

Дмитриев также рассказал, что клинические испытания вакцины пройдут и на Ближнем Востоке, в Бразилии, Индии, Мексике и ряде других стран.

Ранее в этот день Дмитриев сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины «Спутник-V» пройдут на 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых вместо вакцины получат плацебо, отмечает «Газета.ru».

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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