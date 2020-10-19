В РФПИ рассказали об итогах тестирования «Спутник V» на добровольцах

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала высокую эффективность по итогам тестирования на 16 тыс. человек, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 19 октября.

«Мы показали 100% эффективность вакцины в рамках фазы II (клинических испытаний. — Ред.), и сейчас уже 16 тыс. человек, которые провакцинированы в рамках фазы III, показывают высокую эффективность данной вакцины», — передает его слова ТАСС.

Дмитриев также рассказал, что клинические испытания вакцины пройдут и на Ближнем Востоке, в Бразилии, Индии, Мексике и ряде других стран.

Ранее в этот день Дмитриев сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины «Спутник-V» пройдут на 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых вместо вакцины получат плацебо, отмечает «Газета.ru».

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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