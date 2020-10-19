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Налоговый вычет могут ввести для занимающихся физкультурой и спортом россиян

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будет введен вычет по НДФЛ для россиян.

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«Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов», говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства России.

Они предназначаются для тех, кто тратит деньги на приобретение лекарств или лечение, на негосударственное пенсионное обеспечение, оплачивает учебу или вкладывает средства в добровольное пенсионное страхование жизни, занимается благотворительностью.

С помощью вычета можно сократить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Другими словами, он является участием государства в софинансировании соцрасходов граждан.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Организации, предоставляющие услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, назовет министерство спорт. После доработки законопроект внесут в Госдуму РФ.

63% жителей РФ уверены, что в стране следует ввести прогрессивную схему налогообложения, при которой налог больше у тех, кто больше зарабатывает. Сторонники схемы полагают, что богатые должны платить больше. Противники прогрессивной системы убеждены, что такая система будет стимулировать уход от налогов.

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