Орешкин отметил необходимость минимизировать изменения налоговых законов

В России в ближайшие годы надо минимизировать изменения налогового законодательства. Об этом 14 октября заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе совещания главы государства с правительством.

«В принципе предсказуемость и стабильность условий — это вообще ключевая история при определении принятия решений по инвестициям», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, поэтому важна минимизация изменений налоговых законов в ближайшие годы.

Накануне сообщалось, что доходы региональных бюджетов в России начали восстанавливаться после спада на фоне пандемии коронавируса.

По состоянию на 1 октября налоговые и неналоговые доходы сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей, но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%.