Любые дороги налоги: какие компании заключат СЗПК с правительством

В руководстве трех российских компаний «Известиям» рассказали о намерении заключить соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в ближайшее время. Бизнесмены уверены, закон о СЗПК станет реальным стимулом для новых инвестиций в экономику . Правительство 8 октября утвердило правила заключения таких соглашений. Желающие реализовать крупный инвестиционный проект в РФ получат гарантии неизменности налоговых условий в течение многих лет и государственную компенсацию за строительство инфраструктуры. По словам Михаила Мишустина, такой механизм позволит продвинуться в работе по улучшению делового климата. В Минэке отметили, что до конца года будет подписано более 20 соглашений на 900 млрд рублей, до 2024-го — около 1 тыс. на сумму 14,1 трлн. Все это позволит обеспечить десятки тысяч россиян работой.

Гарантии на долгий срок

Введение неизменных налоговых условий для крупных инвестиционных проектов обсуждалось еще в 2018 году. Тогда президент РФ Владимир Путин поручал правительству разработать план действий по ускорению темпов роста инвестиций и их доли в валовом внутреннем продукте. Минфин совместно с заинтересованным сторонами подготовил проект закона, но он долгое время находился на доработке и был утвержден только в апреле этого года.

Справка «Известий» Ключевая идея законопроекта о СЗПК — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Предусмотрено два режима: общий и проектный. Первый обеспечивает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим еще более лоялен, однако ориентирован на крупные мероприятия. Он гарантирует неизменность ставок по ряду налогов — транспортного, земельного, на прибыль, на имущество — на период от 6 до 20 лет. НДПИ в их числе нет.

В ходе совещания с членами правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал два постановления. Первое утверждает правила заключения таких соглашений государства с инвесторами. Второе — определяет порядок выплаты различных компенсаций , позволяющих снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку.

— Долгосрочным проектам нужны долгосрочные серьезные гарантии — на уровне государства. И правительство их предоставит, — заверил Михаил Мишустин.

По его словам, такой механизм становится особенно актуальными, когда из-за коронавируса и связанной с ним глобальной экономической турбулентности инвестиционные риски заметно выросли.

Кнут и пряник в прошлом

Ожидается, что до конца 2020 года будет подписано более 20 соглашений на 900 млрд рублей, заявили в пресс-службе Минэка. А всего до 2024 года — не менее 1 тыс. соглашений на 14,1 трлн, эти проекты приведут к созданию десятков тысяч рабочих мест.

«Известия» обратились в крупнейшие российские компании с просьбой рассказать о планах заключения СЗПК и прокомментировать привлекательность условий новых правил.

Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что его компания находится в продвинутой стадии подготовки пакета документов для соглашения по проекту строительства нового завода в Волхове стоимостью 28 млрд рублей. Мощности производства позволят компании увеличить переработку апатитового концентрата на 1 млн т в год (сейчас в Волхове перерабатывается менее 300 тыс. т в год), уточнил предприниматель.

«ЕвроХим» готовит несколько новых крупных инвестиционных проектов, планирует уже в текущем году заключить по ним СЗПК и начать их реализацию , заявил «Известиям» председатель совета директоров минерально-химической компании Игорь Нечаев.

— Пожалуй, такого еще не было в отечественной практике, когда многие нормативные условия и требования становится возможным прогнозировать на период до 20 лет. Это знаковый закон , реальный стимул для новых инвестиций и долгосрочных вложений в промышленный сектор, — уверен бизнесмен.

В группе ЕСН Григория Березкина также подтвердили планы подписать в ближайшее время соответствующий договор с правительством . Закон решает ключевую задачу — создает прогнозируемые в долгосрочной перспективе условия для реализации масштабных инвестиционных проектов, заявил управляющий директор компании Вадим Медведев.

— Два главных слова в названии закона — защита и поощрение. Впервые такие слова звучат в отношении бизнеса в России. Мы все-таки больше привыкли к выражению — «кнут и пряник», — отметил топ-менеджер.

В пресс-службе «Сибура» заявили, что компания поддерживает развитие института СЗПК, но еще предстоит изучить возможность эффективного применения подготовленной правительством нормативно-правовой базы к проектам компании.

СЗПК позволит снизить риски и ускорит для инициаторов проектов возможность привлечения финансирования ВЭБ.РФ и коммерческих банков, заявил «Известиям» глава госкорпорации Игорь Шувалов.

В РСПП «Известиям» рассказали, что подобный механизм может принести отечественной экономике десятки миллиардов рублей за счет крупных инвестиционных проектов, в том числе входящих в общенациональный план восстановления экономики.

— Бизнес в подобном механизме крайне заинтересован. До этого инвестор чувствовал себя не слишком мотивированным к вложению «длинных» денег в проект. Теперь государство гарантирует защиту с сохранением налоговых льгот на длительный период и несет ответственность перед бизнесом, — рассказал исполнительный вице-президент союза Александр Мурычев.

Вероятней всего, часть проектов, которая сейчас претендует на заключение СЗПК — уже так или иначе была включена в инвестпрограммы бизнеса или анонсирована, так как подготовка проектов занимает значительное время, заявил «Известиям» руководитель юридической практики в сфере государственно-частного партнерства, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов PwC Владимир Соколов. Однако возможность подписания соглашения как минимум должна будет придать дополнительный импульс в реализации этих проектов и переходе на стадию строительства нового объекта : по условиям договоров с правительством инвестор обязуется запускать их в четко определенные сроки. У компаний остается не так много пространства для маневра во времени: предприниматели не смогут существенно отложить или отсрочить вложения так как заключить соглашение нужно в течение года с момента принятия инвестором решения о реализации проекта.

Закон принят еще весной, но за время, прошедшее с момента принятия указа, Минэкономразвития провело целый ряд обсуждений с бизнесом, по итогам которых и были сформулированы предложения по развитию механизма СЗПК, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Кроме того, непростая экономическая ситуация на фоне эпидемии коронавируса требует дополнительных мер поддержки бизнеса, в том числе за счет расширения инструментов поддержки.



В настоящий момент получено более 1,7 тыс. проектных инициатив, представляющих все отрасли экономики.



Планы по доработке законодательства и развитию механизма СЗПК предполагают расширение стабилизационной оговорки, в том числе ее распространение на НДПИ для твёрдых полезных ископаемых. Минэк выйдет с соответствующим предложением к коллегам в Минфине, добавили в ведомстве.

Ранее Минфин инициировал законопроект, повышающий фискальную нагрузку на эти секторы. В частности, ведомство предложило увеличить налог на добычу металлов и сырья для удобрений (НДПИ) в 3,5 раза. Инициатива министерства вызвала негативную реакцию бизнеса, в поддержку предпринимателей выступил и первый вице-премьер Андрей Белоусов. В результате в законопроекте предусмотрели исключения: на новые инвестпроекты, по которым был заключен СЗПК, повышенные ставки НДПИ не распространяются. Документ уже одобрен Госдумой в трех чтениях и утвержден Советом Федерации.