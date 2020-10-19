С перевозчиками Севастополя расторгнут контракты за нарушение масочного режима

В Севастополе готовы расторгнуть контракты с частными перевозчиками, не соблюдающими масочный режим. Об это губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник, 19 октября.

«У частных перевозчиков усильте контроль. Вплоть до расторжения контракта, если будут халатно относиться к масочному режиму», – цитирует Развожаева онлайн-газета «Новый Севастополь».

Губернатор также отметил, что государственные перевозчики более ответственно относятся к установленным правилам, чем частники.

По данным пресс-службы городского правительства на утро 19 октября, в Севастополе за сутки выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. На прошлой неделе власти ввели ряд ограничительных мер — в частности, были закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, экскурсий. В отель теперь можно заселиться только со справкой, говорящей об отсутствии COVID-19.

Всего в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

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