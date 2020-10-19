Мишустин выразил надежду на рост интереса иностранных инвесторов к России

Правительство России рассчитывает на рост интереса к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов в дальнейшем. Об этом заявил в понедельник, 19 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

По его словам, за последний год членами совета на территории России было реализовано «немало интересных проектов в самых разных сферах». Правительство работает над повышением инвестпривлекательности страны, сказал Мишустин.

Правительство хочет, чтобы иностранцам было удобно и выгодно развивать бизнес в России, отметил он.

Консультативный совет действует уже более четверти века, напомнил глава кабмина. Он зарекомендовал себя как эффективная площадка для взаимодействия правительства и иностранного бизнеса.

«Благодаря нашим с вами совместным усилиям развивается российская экономика, в том числе ваши проекты, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в целом», — полагает премьер-министр.

В этом году заседание проходит в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом, добавил Мишустин.

Ранее в этот день премьер-министр России заявил, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. Государство сохранило макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с инфекцией.