Мишустин оценил состояние экономики России после первой фазы пандемии

Российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин 19 октября в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

По его словам, Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом.

«Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось. Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%. И сохранения инфляции вблизи 4%», — заявил глава кабмина.

Он подчеркнул, что, несмотря на внушительный объем прямой и косвенной поддержки, в стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность. «С начала года инфляция составила чуть более 3%», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что по динамике ВВП во II, самом сложном, квартале, по данным Минэкономразвития, Россия «выглядела привлекательнее» многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании.

Ранее в этот день Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил о продолжении реализации социальных мер поддержки российских граждан из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

По его словам, на выплаты пособий безработным и семьям с несовершеннолетними детьми в бюджете на текущий год было предусмотрено свыше 165 млрд рублей, дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 млрд рублей — они пойдут на поддержку безработных во всех регионах, отметил Мишустин.

Ранее эксперты оценили объем господдержки в случае длительного карантина из-за коронавируса в 10–12 трлн, сообщали «Известия» 16 октября.

По мнению аналитиков, в случае реализации стрессового сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7–7,5% в 2020 году, к середине 2021 года рост ВВП, за счет постепенного восстановления, может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, отметили они.