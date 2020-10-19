В Госдуме обсудят продление дачной амнистии на пять лет

Госдума в ходе пленарного заседания 22 октября рассмотрит законопроект о продлении дачной амнистии на пять лет. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«И еще один важный законопроект ― продление (до 1 марта 2026 года. ― Ред.) дачной амнистии», ― сказал он журналистам, комментируя повестку заседания.

Ранее, 16 октября, правительство поддержало продление дачной амнистии. В документе с официальным отзывом подчеркивается, что при его доработке ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм «недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства».

Также в правительстве «Известиям» напомнили, что изначально «дачная амнистия» была предложена Росреестром.

Законопроект, подготовленный ведомством, вступил в силу 1 сентября 2006 года и действует до 1 марта 2021 года. В июле этого года в Госдуму внесли законопроект о ее продлении на пять лет — до 1 марта 2026 года. Как сообщали «Известия» ранее, законопроект готовы поддержать все фракции Госдумы.

15 октября стало известно, что правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.