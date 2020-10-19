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Челябинские власти пообещали решить проблему дефицита антибиотиков

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Нехватка антибиотиков в Челябинской области действительно наблюдается, но данную проблему вскоре решат, заявила в понедельник, 19 октября, первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«Лекарства — это на самом деле проблема, особенно антибиотики. И сегодня наши представители вылетели в Москву и 7 тыс. доз арбидола отгружено в аптечную сеть «Областного аптечного склада». В ближайшее время появятся антибиотики, это 17 тыс. упаковок азитромицина и 7 тыс. упаковок лекарств, которые были введены в процессе сертификации, это получение маркировки», — передает ее слова «РИА Новости».

Гехт отметила, что из-за сертификации перебои с поставками лекарств возникли не в одном регионе. Она подчеркнула, что представители Челябинской области забирают из Москвы все возможные партии антибиотиков. Она добавила, что 20 октября запланировано проведение встреч с представителями коммерческих аптек по поводу нехватки антибиотиков.

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Гехт сообщила, что региональные власти региона постараются сделать так, чтобы проблем с антибиотиками в аптеках Челябинской области не было. По словам замгубернатора, в случае необходимости антибиотики будут выдавать в поликлиниках бесплатно из своих запасов.

Гехт добавила, что проблем с препаратами для лечения коронавирусной инфекции в больницах региона нет.

Ранее эндокринолог сообщила, какие продукты лучше не употреблять во время приема антибиотиков. Не нужно есть сладкие фрукты наподобие бананов, тяжело перевариваемую пищу: жирные, жареные, соленые и маринованные продукты, колбасы, копчености, майонезы и прочие соусы, а также натуральные фруктово-ягодные соки, прекратить стоит употребление лука и чеснока.

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