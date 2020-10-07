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Эндокринолог назвала вредные при приеме антибиотиков продукты

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Эндокринолог, к.м.н. Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые лучше исключить из рациона на время приема антибиотиков. Своими советами кандидат медицинских наук поделилась на своей странице в Instagram.

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Прежде всего, по словам специалиста, при приеме антибиотиков не следует есть сладкие фрукты вроде бананов. Кроме того, исключить следует и тяжело перевариваемую пищу, чтобы избавить печень от лишней нагрузки. К такой еде относятся жирные, жареные, соленые и маринованные продукты, колбасы, копчености, майонезы и прочие соусы, а также натуральные фруктово-ягодные соки. Также стоит ограничить употребление лука и чеснока, пишет телеканал «Звезда».

Вместо этого Павлова посоветовала есть продукты с содержанием аминокислоты метионин, которая полезна для восстановления печени. К таким продуктам относятся красная икра, скумбрия, ставрида, минтай, щука, судак, горбуша, соя и чечевица, орехи, курица, индейка, сыр, яйца, говядина, баранина, творог. Помимо этого, сделать свой рацион разнообразнее можно за счет включения в него кисломолочных продуктов, например, йогуртов без ягод и добавок, простокваши или кефира, пишет «Газета.ру».

Врач подчеркнула, что важнее всего при приеме антибиотиков пить много воды, не менее 1,5 л в день, пишет «Москва 24».

29 августа Павлова рассказала о вреде и опасности колбасы. Она отметила, что в колбасе содержится много нитратов. Их, по ее словам, добавляют в фарш, чтобы в мясе не оказалась инфекция — клостридии или ботулизм.

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