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Врач предрек появление «бактериального спецназа» из-за антибиотиков

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Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что через несколько лет у населения выработается резистентность к таким лекарствам, и появится своеобразный «бактериальный спецназ», заявил врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

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Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие занялись самолечением и в качестве профилактики и лечения недомоганий сразу начинают принимать антибиотики. Однако такой подход может привести к тяжелым последствиям, считает Бессмертный.

«Помимо неизвестных побочных эффектов, мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год–два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ», ― цитирует врача Sputnik 17 октября.

Бессмертный призвал принимать антибиотики только по назначению и под присмотром врачей.

По его словам, самостоятельный прием противовирусных препаратов для профилактики ― тоже не лучшая идея, ведь большое количество таких лекарств имеет множество побочных эффектов при низкой эффективности.

В сентябре ученые из Университета Иллинойса обнаружили смертельную опасность лекарства от коронавируса. По их словам, антибиотик азитромицин, используемый при лечении COVID-19, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

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