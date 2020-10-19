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Белорусский журналист 10 лет ссылался на придуманных экспертов

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Белорусский журналист Денис Лавникевич в течение 10 лет использовал комментарии вымышленных экспертов. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет издание «Наша Нива».

Сотрудники издания начали расследование после того, как увидели потенциально недостоверную статью автора на российском ресурсе.

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Новость была опубликована под авторством некоего Виктора Демидова. По мнению журналистов «Нашей Нивы», этот псевдоним принадлежит корреспонденту Денису Лавникевичу, так как о существовании Демидова коллеги никогда не слышали.

«Журналистское сообщество не очень большое, и кто-то с ним обязательно пересекался бы, кто-то учился, виделся на мероприятиях. Но здесь полная тишина», — пишут журналисты. По их сведениям, Демидов выступает в качестве эксперта у Лавникевича уже более 10 лет.

Дальнейшая проверка установила, что круг экспертов Демидова и Лавникевича совпадал. Однако в беседе с источниками выяснилось, что часть из этих экспертов никогда не давали комментарии журналисту.

«На протяжении многих лет Денис Лавникевич в качестве экспертных мнений выдавал читателям, а также работодателям выдуманные в своей голове комментарии, но подписанные другими людьми», — говорится в публикации.

Сам Лавникевич в ответ на вопрос коллег заявил, что не пользуется псевдонимами, а все его эксперты — это реальные люди. После вопроса «Не стыдно ли вам за всё это?» журналист перестал выходить на связь.

Авторы Telegram-канала «Белорусский порядок» добавили, что от имени Демидова в печати выходят репортажные вставки из Белоруссии, хотя сам Лавникевич несколько лет назад переехал жить в Киев. По данным авторов канала, выдуманные эксперты журналиста появлялись в изданиях «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic и «Деловая столица».

28 марта на проблему фейковой информации в СМИ обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что журналисты должны раскрывать источники, на которые они ссылаются. Американский лидер заявил, что СМИ цитируют неназванные источники, которых не существует.

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