Белорусский журналист 10 лет ссылался на придуманных экспертов

Белорусский журналист Денис Лавникевич в течение 10 лет использовал комментарии вымышленных экспертов. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет издание «Наша Нива».

Сотрудники издания начали расследование после того, как увидели потенциально недостоверную статью автора на российском ресурсе.

Новость была опубликована под авторством некоего Виктора Демидова. По мнению журналистов «Нашей Нивы», этот псевдоним принадлежит корреспонденту Денису Лавникевичу, так как о существовании Демидова коллеги никогда не слышали.

«Журналистское сообщество не очень большое, и кто-то с ним обязательно пересекался бы, кто-то учился, виделся на мероприятиях. Но здесь полная тишина», — пишут журналисты. По их сведениям, Демидов выступает в качестве эксперта у Лавникевича уже более 10 лет.

Дальнейшая проверка установила, что круг экспертов Демидова и Лавникевича совпадал. Однако в беседе с источниками выяснилось, что часть из этих экспертов никогда не давали комментарии журналисту.

«На протяжении многих лет Денис Лавникевич в качестве экспертных мнений выдавал читателям, а также работодателям выдуманные в своей голове комментарии, но подписанные другими людьми», — говорится в публикации.

Сам Лавникевич в ответ на вопрос коллег заявил, что не пользуется псевдонимами, а все его эксперты — это реальные люди. После вопроса «Не стыдно ли вам за всё это?» журналист перестал выходить на связь.

Авторы Telegram-канала «Белорусский порядок» добавили, что от имени Демидова в печати выходят репортажные вставки из Белоруссии, хотя сам Лавникевич несколько лет назад переехал жить в Киев. По данным авторов канала, выдуманные эксперты журналиста появлялись в изданиях «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic и «Деловая столица».

28 марта на проблему фейковой информации в СМИ обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что журналисты должны раскрывать источники, на которые они ссылаются. Американский лидер заявил, что СМИ цитируют неназванные источники, которых не существует.