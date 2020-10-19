Отопительный сезон стартовал в Краснодарском крае

На Кубани начался отопительный сезон. Котельные запустили в Выселковском, Абинском, Новопокровском, Староминском, Отрадненском, Белоглинском районах и Геленджике.

В Краснодаре отопление подают по заявочному принципу с 16 октября. Заявки могут подавать руководители социальных учреждений, управляющие компании и ТСЖ, представляющие интересы жильцов домов. Об этом пишут «Кубанские новости».

На текущей неделе в регионе ожидается похолодание. В ближайшее время все котельные будут запущены в соответствии с нормативами.

С 2016 года отопительный сезон в Краснодарском крае проходит без крупных аварий.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке отопительный сезон начнется 20 октября. Тепло в дома будет поступать постепенно по мере включения внутридомовых систем.