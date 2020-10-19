Отопительный сезон стартует во Владивостоке

Во Владивостоке 20 октября стартует отопительный сезон. Тепло поступит в социальные учреждения и жилые дома.

Специалисты уточняют, что тепло в дома будет поступать постепенно по мере включения систем внутри зданий управляющими компаниями. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Перед началом отопительного периода в городе провели обширные ремонтные работы. На эти цели направлено около 1,76 млрд рублей. На объектах энергетики сформировали запасы топлива — более 18 тыс. т мазута, свыше 399 тыс. т угля. Рабочие заменили свыше 9,9 км изношенных трубопроводов во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

Ранее МЧС РФ сообщило о полной готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону в 57 регионах страны.