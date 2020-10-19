Прямой эфир

Отопительный сезон стартует во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке 20 октября стартует отопительный сезон. Тепло поступит в социальные учреждения и жилые дома.

Специалисты уточняют, что тепло в дома будет поступать постепенно по мере включения систем внутри зданий управляющими компаниями. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Перед началом отопительного периода в городе провели обширные ремонтные работы. На эти цели направлено около 1,76 млрд рублей. На объектах энергетики сформировали запасы топлива — более 18 тыс. т мазута, свыше 399 тыс. т угля. Рабочие заменили свыше 9,9 км изношенных трубопроводов во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

Ранее МЧС РФ сообщило о полной готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону в 57 регионах страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020