Прямой эфир

Центр помощи бездомным создадут в Сыктывкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре (Республика Коми) планируют создать Центр оказания комплексной помощи людям, оставшимся без крыши над головой. Глава республики Владимир Уйба встретился с организаторами и волонтерами социального проекта, на котором стороны обсудили его реализацию.

Не находят себе места: почему бездомные не защищены от нападений
Проблемы, с которыми сталкиваются люди в трудной ситуации, обостряются на фоне кризисов

«Об этом проекте я узнал несколько месяцев назад. Этот центр — это не просто место для ночлега, но и место, где человеку помогут вернуть веру в себя и свою нужность, дадут понять, что он не безразличен и не брошен», — цитирует Владимира Уйбу ИА «Комиинформ».

Как сообщает агентство, администрация Сыктывкара бесплатно предоставила общественникам здание в районе Мелькомбината для открытия женского отделения. Волонтеры освободили территорию от мусора, разработали проект и начали ремонт. Сейчас ведется работа по передаче им еще одного здания под мужской корпус.

Проект реализует в Коми региональная общественная организация помощи бездомным «Дома жить». С одним из ее руководителей, Ильей Костиным, глава республики встречался в августе этого года. Тогда Костин ознакомил Владимира Уйбу с реализацией благотворительного проекта «Сытый гражданин», а также с идеей создать центр комплексной помощи бездомным.

В центре с людьми, оставшимися без крыши над головой, будут работать психологи, юристы, медики. На октябрьской встрече Илья Костин поблагодарил за поддержку в реализации проекта главу Коми, волонтеров и социальных партнеров — к работе по созданию центра подключились многие коммерческие организации.

Среди поддержавших проект старейшая в России благотворительная организация «Ночлежка», которая уже 30 лет помогает бездомным людям в Москве и Санкт-Петербурге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020