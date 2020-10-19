Центр помощи бездомным создадут в Сыктывкаре

В Сыктывкаре (Республика Коми) планируют создать Центр оказания комплексной помощи людям, оставшимся без крыши над головой. Глава республики Владимир Уйба встретился с организаторами и волонтерами социального проекта, на котором стороны обсудили его реализацию.

«Об этом проекте я узнал несколько месяцев назад. Этот центр — это не просто место для ночлега, но и место, где человеку помогут вернуть веру в себя и свою нужность, дадут понять, что он не безразличен и не брошен», — цитирует Владимира Уйбу ИА «Комиинформ».

Как сообщает агентство, администрация Сыктывкара бесплатно предоставила общественникам здание в районе Мелькомбината для открытия женского отделения. Волонтеры освободили территорию от мусора, разработали проект и начали ремонт. Сейчас ведется работа по передаче им еще одного здания под мужской корпус.

Проект реализует в Коми региональная общественная организация помощи бездомным «Дома жить». С одним из ее руководителей, Ильей Костиным, глава республики встречался в августе этого года. Тогда Костин ознакомил Владимира Уйбу с реализацией благотворительного проекта «Сытый гражданин», а также с идеей создать центр комплексной помощи бездомным.

В центре с людьми, оставшимися без крыши над головой, будут работать психологи, юристы, медики. На октябрьской встрече Илья Костин поблагодарил за поддержку в реализации проекта главу Коми, волонтеров и социальных партнеров — к работе по созданию центра подключились многие коммерческие организации.

Среди поддержавших проект старейшая в России благотворительная организация «Ночлежка», которая уже 30 лет помогает бездомным людям в Москве и Санкт-Петербурге.