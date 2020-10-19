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Более 50 тыс. жителей ЕАО сделали прививки от гриппа

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Около 53 тыс. человек прошли вакцинацию против гриппа в Еврейской автономной области. Медики отмечают, что на формирование иммунитета потребуется 2–3 недели.

По данным управления здравоохранения, среди привившихся более 14 тыс. детей. Об этом пишет ИА EAOMedia. Врачи считают, что октябрь является благоприятным временем для прохождения вакцинации.

Медики отмечают, что вакцинация может уберечь от развития тяжелых осложнений гриппа, в том числе пневмонии.

Ранее специалисты рассказали, как укрепить здоровье, чтобы в холодный сезон не заболеть гриппом и ОРВИ. Врачи рекомендуют использовать контрастный душ и начинать с небольшого перепада температур. Также специалисты рекомендуют не переедать.

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