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Врач дал советы по профилактике простуды и ОРВИ

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Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал 16 октября как укрепить здоровье, чтобы в холодную погоду не подхватить простуду и ОРВИ.

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«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное — не переедать. Самое лучшее — это контрастный душ. Надо начать с минимальной разницы температур и за две-три недели дойти до максимума, горячей и холодной воды. Раза три утром. И тогда будет очень хорошая готовность к перепадам температур на улице», — сказал Жемчугов в эфире НСН.

Он отметил, что также важно одеваться по погоде, водителям не выключать кондиционеры и вентиляцию и продолжать носить защитные маски.

«Они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, простуд. Это должно резко понизить заболеваемость, особенно в крупных городах, где много людей контактируют. Еще не поздно пройти вакцинацию от гриппа, а там, глядишь, и от коронавируса подойдет вакцина», — добавил врач.

На прошлой неделе заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе Галина Гольцман заявила, что тест на коронавирус необходимо сделать как можно скорее при появлении симптомов ОРВИ, а затем нужно самоизолироваться до появления его результатов.

В сентябре Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ, представив пять правил для сохранения здоровья в период пандемии.

В том же месяце врач скорой помощи Петр Давыдов рассказал, как отличить симптомы гриппа и простуды, пишет «Газета.ру».

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