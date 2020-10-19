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Мишустин встретился с руководством партии «Единая Россия»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Об этом 19 октября сообщает ТАСС.

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Мишустин поблагодарил членов фракции за активную работу над проектом бюджета страны. «Вы провели огромную работу, встречались с членами правительства, с вице-премьерами, закончили нулевой цикл, фактически обсудили огромное количество вопросов, которые на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной думы», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что доработанный проект единого плана достижения национальных целей развития России до 2024 года и на период до 2030 года представят президенту России Владимиру Путину до 30 октября.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей.

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