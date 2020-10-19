Не верившая в инфекции экс-чиновница в Зауралье заболела COVID-19

Бывшая сотрудница депздрава Курганской области, когда-то заявившая, что региону не нужны инфекционные койки, госпитализирована с COVID-19.

По словам врачей, еще до начала пандемии чиновница говорила, что нет необходимости в сохранении инфекционных отделений в районных больницах. «Она заявляла, что в мире не осталось серьезных инфекций — от всего есть вакцины. Поэтому, по ее мнению, и инфекционные отделения при ЦРБ не надо сохранять. А деньги требовала направить на проект «Открытая регистратура», — пояснил медик ИА «Ура.ру».

Напомним, студентов колледжей и вузов в Курганской области перевели на дистанционное обучение с 19 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Для консультаций студентов и их родителей по вопросам обучения организованы горячие линии, номера телефонов будут опубликованы на сайтах образовательных учреждений. Ранее в связи с нехваткой медперсонала власти Курганской области пригласили врачей из других регионов для помощи пациентам с COVID-19.