Студенты Курганской области перейдут на удаленку из-за COVID-19

Студентов колледжей и вузов в Курганской области переведут на дистанционное обучение с 19 октября из-за ситуации с корнавирусом в регионе, сообщает в среду, 14 октября, пресс-служба областного правительства.

«Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В связи с этим в профессиональных образовательных организациях региона определяются методические материалы по использованию дистанционных технологий для студентов и педагогов и платформы, на базе которых будут организованы вебинары, онлайн-консультирование, видеоконференции.

Для консультаций студентов и их родителей по вопросам обучения организованы горячие линии, номера телефонов будут опубликованы на сайтах образовательных учреждений, поясняет пресс-служба.

По данным регионального оперштаба, 13 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4565 случаев COVID-19.



Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находятся 990 человек.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в связи с нехваткой медперсонала власти Курганской области пригласили врачей из других регионов для помощи пациентам с COVID-19. Кроме того, для этого были привлечены студенты Курганского базового медколледжа и врачи из других регионов, обучающиеся в ординатуре.