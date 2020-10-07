Помощь врачей из других регионов потребовалась в Курганской области

Власти Курганской области для помощи пациентам с COVID-19 пригласили врачей из других регионов. «Для решения проблемы нехватки кадров привлекаются специалисты из других медорганизаций, студенты Курганского базового медколледжа, а также врачи из других регионов, обучающиеся в ординатуре», — сообщили в областном департаменте информационной и внутренней политики.

По сведениям инсайдера, приглашенные из других регионов медики работают в скорой помощи, передает ИА «Ура.ру». Приняты меры по усилению эпидбригад. «Каждый день вызовы отрабатываются до последнего пациента. Выезды эпидбригад по адресам могут заканчиваться в 01:30 следующего дня», — информирует правительство.

Напомним, в Курганской области не хватает специалистов с медицинским образованием. В начале сентября открыто 1,018 тыс. вакансий для врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Больше всего во врачах нуждается Шадринская центральная районная больница. Для привлечения специалистов власти предлагают субсидию на ипотеку, частично оплачивают аренду жилья. Возможно получение подъемного пособия.