Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

Спасатели распространили экстренное предупреждение в Магаданской области. В регионе ожидается усиление ветра.

По данным синоптиков, в ночь на 20 октября в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах скорость ветра будет достигать 20 м/с. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра 21–22 октября. После 22 октября в регион придет холодная воздушная масса, из-за которой температура воздух опустится на 6–11 градусов.