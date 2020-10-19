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Резкое похолодание на 11 градусов ожидается в Амурской области

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Амурской области. В связи с прохождением циклона ожидается резкое похолодание с усилением ветра.

Согласно прогнозам, западный циклон пройдет по территории региона 21–22 октября. Местами в Амурской области выпадет дождь с мокрым снегом. На дорогах образуется гололедица, пишет Амурская служба новостей. Ветер усилится до 17–22 м/с.

С 22 октября в регион поступит холодная воздушная масса. Температура воздуха кратковременно понизится на 6–11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной погоде в ряде регионов России. Температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов в Якутии и Камчатке. В Центральный и Северо-Западный федеральные округа придет не свойственное для сезона похолодание.

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