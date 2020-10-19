Антирекорд по числу жертв коронавируса зафиксировали в Иране

За прошедшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции скончались 337 человек. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила глава департамента по связям с общественностью минздрава страны Сима Садат Лари, передает агентство ISNA.

В Иране это суточное число жертв коронавируса является максимальным показателем с начала эпидемии в государстве.

«За прошедшие 24 часа в Иране умерли 337 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 30 712», — приводит слова чиновницы ТАСС.

Общее число случаев коронавируса в Иране достигло 534 631, уточняет RT.

Накануне в Иране зафиксировали 252 пациентов, скончавшихся от инфекции, пишет REGNUM.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса в мире.