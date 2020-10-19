В Совбезе заявили об угрозах эпидемий «рукотворных» инфекций

Пандемия коронавируса показала возможность биологических угроз безопасности из-за «рукотворных» инфекций. К такому выводу пришли в Совете безопасности России в ходе заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ РФ. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Совбеза.

«Подчеркнуто, что пандемия COVID-19, а также вынужденные меры по сдерживанию ее распространения обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Отмечено, что события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — передает «РИА Новости».

Научный совет предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, которые касаются источников угроз биологической безопасности, которые связаны с распространением новых вирусных инфекций, включая искусственно созданные вирусы.

«Рекомендовано дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций», — добавили в Совбезе.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

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