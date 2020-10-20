Доводы не иссякли: фильм Кристофера Нолана вернул лидерство в прокате

Всего за месяц посещаемость российских кинотеатров упала в два раза — с 1,6 млн проданных билетов в уикенд 17–20 сентября до 0,8 млн в прошедшие выходные, свидетельствуют цифры ЕАИС. При этом средняя цена похода в кино снизилась на 12 рублей. Судя по всему, новинки проката не мотивируют зрителей рисковать здоровьем и посещать кинотеатры, несмотря на все принятые меры безопасности. Основную прибыль в этот раз принесли релизы прошлых недель.

Возвращение Нолана

«Довод» Кристофера Нолана вышел в России 3 сентября и при обычном раскладе уже должен был исчезнуть из десятки лидеров. Но расклад — необычный, и «Довод» в этот уикенд вернулся на первое место по сборам в России. Причем произошло это впервые с уикенда 10–13 сентября, словно время, как и в сюжете боевика, обратилось вспять. У картины становилось меньше сеансов, в этот раз их число не дотягивает до 6 тыс. — всего 10% от общего числа, но за счет великолепной посещаемости и высоких цен на вечерние сеансы у блокбастера самая высокая наработка и итоговая цифра в 25 млн рублей.

— Формат IMAX, в котором доступен «Довод», на данном этапе проката фильма в приоритете у зрителя, — отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Билеты на него действительно находятся в более высокой ценовой нише. Однако если обратиться к посещаемости, то абсолютным лидером остается «Стрельцов».

У ленты Ильи Учителя 95 тыс. человек за уикенд против 80 тыс. у «Довода». Стоит, впрочем, отметить, что у «Стрельцова» и сеансов было больше на треть.

В настоящий момент совокупная касса «Довода» в России составляет 853 млн, и миллиардная отметка уже недалеко. В остальном мире «Довод» тоже идет относительно неплохо. Он собрал $334 млн, его бокс-офис в России сильно уступает китайскому и американскому, в два раза меньше, чем в Японии, Великобритании, Франции и Германии, хотя и билеты там стоят гораздо дороже. В любом случае общий результат фильма меньше, чем рассчитывала индустрия, и именно этот факт послужил главной причиной переноса всех крупных релизов с этой осени на более поздние даты. Дескать, если уж «Доводу» не удалось, то другим и рисковать нечего. Но люди продолжают ходить на эту картину, многие по второму и третьему разу, и ее финансовая судьба пока не завершена. Как минимум, в России.

В бой пошли одни «старики»

Среди новинок прошлого уикенда ни одной не удалось пробраться в верхнюю пятерку. Наилучшие показатели были у китайского боевика «Авангард: Арктические волки» с Джеки Чаном. Красочный экшен снимался в девяти странах, трюки там в равной степени головокружительные и реалистичные, тем более что пожилой актер упорно продолжает делать их без дублеров, рискуя не только здоровьем, но и жизнью. В России тем не менее посещаемость картины была в два раза ниже, чем у «Довода», отсюда и шестое место с 14,4 млн.

Еще хуже дела у новой драмы Валерия Тодоровского «Гипноз». Там сеансов столько же, сколько у «Довода», но посещаемость в три раза ниже — 8-е место, 7,5 млн. Громкая премьера в конкурсе ММКФ и теплый прием СМИ не помогли картине привлечь зрителя, хотя она более чем заслуживает внимания. Ее основная тема — манипуляции сознанием и зыбкость наших представлений не только об окружающем мире, но и о нас самих, актуальнее не придумаешь. У «Авангарда» и «Гипноза» была пятая часть всех сеансов уикенда, и именно их провал определил совокупные низкие сборы и посещаемость.

Зато в этот раз хорошо работали спортивная мелодрама «Стрельцов» (2-е место, 24 млн) и семейная анимация «Семейка Бигфутов» (3-е место, 21 млн). У «Семейки» вообще самая высокая посещаемость в десятке, так как на нее ходят с детьми, предпочитая, например, конкуренту «Гномы в деле!» (10-е место, 5 млн).

— «Семейке Бигфутов» помогает нарабатывать кассу сарафан, репутация оригинала и отсутствие сильных конкурентов, — пояснила Ольга Зинякова. — Семейный релиз стремится обогнать по сборам первую часть. У «Бигфута младшего» суммарно было 122 млн, у «Семейки» сейчас 101 млн.

Больше всего сеансов в этот уикенд кинотеатры выделили лирической комедии Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» — 16% от общего числа. Это было явно больше, чем требовалось аудитории, поэтому и явка у картины оказалась самой низкой в пятерке. Фильм финишировал четвертым — 20,5 млн рублей.

Боевик с Лиамом Нисоном «Честный вор» в прошедшие выходные стартовал в США и возглавил американский бокс-офис с $3,7 млн. У нас фильм идет вторую неделю, и его показатели несколько скромнее: 5-е место, 19 млн рублей. Но, для сравнения, в России наработка на его сеанс порядка 3 тыс. рублей, а в США — $1525, что связано, опять же, с ценами на билеты.

На любой вкус

В ближайший уикенд нас ждет десант конкурсантов «Кинотавра». Они в этом году вообще стремительно выходят в прокат сразу после фестиваля. «Kitoboy», например, уже успел собрать 12 млн рублей. Но теперь их будет сразу три за один раз. Флагманом выступает хулиганская комедия «Глубже!» о театральном режиссере-неудачнике, перевернувшем сначала порноиндустрию, а затем и всю государственную идеологию в стране. Для тех, кому драма милее смеха, выйдет «Доктор Лиза» — один день из жизни Елизаветы Глинки, вынужденной вершить добро вопреки всем российским законам и даже иногда здравому смыслу. А в качестве арт-приправы стартует «Конференция» Ивана Твердовского — экспериментальная рефлексия на тему теракта на Дубровке и вины старшего поколения перед младшим.

С «Кинотавром» будут соревноваться жестокий белорусский триллер «Спайс Бойз», семейная драма с Кейт Уинслет «Черный дрозд», комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Де Ниро и переиздание суперхита Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Вопрос лишь в том, сможет ли всё это многообразие форм и сюжетов вернуть зрителя в кино.