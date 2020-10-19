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Путин заявил о ритмичной работе рыбной отрасли в России

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Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют 2019 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым в понедельник, 19 октября.

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«Илья Васильевич [Шестаков], несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года», — приводит сайт Кремля слова Путина.

Российский лидер попросил главу ведомства поподробнее отчитаться о ситуации в отрасли, а также рассказать о лицензировании под инвестиционные цели, в частности, о ходе строительства судов.

Также президент затронул еще одну тему — научно‑исследовательских судов. «Я знаю, что там есть и проблемы с общим объемом финансирования. Давайте обо всем поподробнее», — сказал он, открывая встречу.

По словам Шестакова, в целом рыбная отрасль в условиях пандемии работает стабильно, это показывают и прогнозы по вылову. «Мы ожидаем, что будет вылов на уровне прошлого года — порядка 5 млн т», — отметил он.

Ранее, 28 августа, СМИ со ссылкой на источники в торговых сетях писали о подорожании красной икры на российских прилавках на 20–60% из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке в этом году и о перспективах снижения на фоне этого объема производства икры на 25–30%.

В тот же день в Росрыболовстве опровергли сообщения о грядущем дефиците, отметив, что в медийной сфере искусственно нагнетают обстановку.

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