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Geely представила в России новый кроссовер

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Китайская компания Geely представила на российском рынке новый кроссовер Tugella. Об этом 19 октября сообщает Autonews. Продажи автомобилей, выпуск которых налажен на предприятии «БелДжи» в Белоруссии, начнутся в ближайшее время.

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Новинка построена на основе модульной платформы CMA, которая разработана китайскими специалистами совместно с компанией Volvo. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 326 до 1077 л.

В России автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 177 и 238 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin. Модель будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

В комплектацию новинки войдут система контроля давления и температуры воздуха в шинах, подушки безопасности, мультимедийная система, функция вызова экстренных оперативных служб. Опционально будут предлагаться адаптивный круиз-контроль и люк в крыше.

11 августа сообщалось, что Geely завершила продажи в России седана бизнес-класса Emgrand 7.

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