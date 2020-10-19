В Кремле прокомментировали жалобу иностранного бизнеса на изменение законов в РФ

В Кремле видят необходимость дальнейших шагов по улучшению инвестиционного климата в России, полагая, что они будут распространены не только на крупный бизнес. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 19 октября.

«Да, пока это касается большого бизнеса. Надеемся, что со временем эти меры позволят улучшить климат для среднего, а возможно, и для малого бизнеса», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в ходе продолжения работы по улучшению условий для инвестирования важно экспертное мнение бизнеса, оно будет приниматься во внимание и «уже принимается».

Пресс-секретарь напомнил, что на прошлой неделе на совещании президента России Владимира Путина с правительством звучал доклад об инструментарии для улучшению инвестиционного климата.

Ранее в понедельник британская консалтинговая компания Ernst & Young обнародовала результаты опроса, проведенного среди иностранных компаний, работающих в России.

В опросе участвовали 62 компании, в том числе 49 компаний-участниц консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

Так, 50% респондентов считают, что на инвестиционную привлекательность России негативно влияют частые изменения в законодательстве страны.

Среди проблем для ведения бизнеса в России иностранные компании указывают высокий уровень административных барьеров (39%) и несоответствие между законом и текущими условиями для предпринимательства (34%).

В то же время в исследовании говорится, что 92% международных компаний, принявших участие в опросе, считают Россию стратегическим рынком.

Среди положительных изменений отметили развитие трудового законодательства — например, эксперимент по использованию электронной цифровой подписи в кадровых документах, появление специального налогового режима для самозанятых, разработку законодательства по защите капитальных вложений, меры по поддержке несырьевого экспорта и экспортных компаний, а также «регуляторную гильотину» для устаревших нормативных актов.