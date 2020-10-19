СК уличил педофила в интимной переписке с 900 детьми

Следственный комитет России добился реального срока для педофила, которого уличили в интимной переписке с 900 детьми, рассказал в понедельник, 19 октября, «РИА Новости» старший следователь-криминалист главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов по случаю Дня криминалистики.

«Один преступник, по которому я вел криминалистическое сопровождение предварительного следствия, работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с 900 несовершеннолетними девочками», — приводит агентство его слова.

Физически педофил не контактировал ни с одной из жертв, однако «более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания», рассказал Смехнов.

Суд назначил ему семь лет лишения свободы.

Старший следователь добавил, что российское общество постепенно адаптируется к тому, что активность человека в информационном пространстве «имеет не меньшее значение, чем физический контакт».

В сентябре сообщалось, что политическая партия «Справедливая Россия» (СР) готовит проект закона о химической кастрации за педофилию и о смертной казни за убийство детей. С инициативой выступил лидер партии Сергей Миронов в связи с трагедией в Рыбинске.

Тела двух сестер (2006 и 2011 года рождения) с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены их матерью в квартире панельного дома на Инженерной улице в Рыбинске 15 сентября. Эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию.

Сожитель матери девочек, Виталий Молчанов, признал вину в совершении данного преступления. Вместе с тем, по данным РЕН ТВ, мужчина был уже ранее судим за убийство малолетнего и изнасилование.

19 сентября Рыбинский городской суд поместил под стражу Молчанова. В тот же день СК предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»).