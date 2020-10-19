Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» пришвартовался в Мурманске

В Мурманске утром 19 октября пришвартовался крупнейший в мире учебный парусник «Седов». На торжественной церемонии встречи барка губернатор Андрей Чибис назвал это событие символичным.

По его словам, которые приводит ИА FlashNord, «Судов» является «родным для всех мурманчан». Он поприветствовал студентов и курсантов Мурманского государственного технического университета, которые проходили практику на паруснике.

В столице Заполярья «Седов» простоит неделю. За это время произойдет смена курсантского состава, а запасы продовольствия пополнят. Затем он направится в Калининград.

«Седов» начал трансарктическую экспедицию из Владивостока 19 августа. За это время он прошел 7081 морскую милю. Под парусами он пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского. В Кольский залив парусник зашел накануне, 18 октября.

Поход «Седова» стал завершением кругосветного плавания с парусниками «Паллада» и «Крузенштерн», которое было посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Великой Победы.