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Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» пришвартовался в Мурманске

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В Мурманске утром 19 октября пришвартовался крупнейший в мире учебный парусник «Седов». На торжественной церемонии встречи барка губернатор Андрей Чибис назвал это событие символичным.

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По его словам, которые приводит ИА FlashNord, «Судов» является «родным для всех мурманчан». Он поприветствовал студентов и курсантов Мурманского государственного технического университета, которые проходили практику на паруснике.

В столице Заполярья «Седов» простоит неделю. За это время произойдет смена курсантского состава, а запасы продовольствия пополнят. Затем он направится в Калининград.

«Седов» начал трансарктическую экспедицию из Владивостока 19 августа. За это время он прошел 7081 морскую милю. Под парусами он пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского. В Кольский залив парусник зашел накануне, 18 октября.

Поход «Седова» стал завершением кругосветного плавания с парусниками «Паллада» и «Крузенштерн», которое было посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Великой Победы.

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